В Пензе начали ремонтировать улицу Чехова

30.09.2025 | 17:09

На улице Чехова начался ремонт проезжей части. Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в МБУ «Пензавтодор».

«В настоящий момент проводится фрезерование участка дороги, далее будет проведено восстановление дождеприемных решеток и колодцев с последующей укладкой асфальтобетонной смеси», - рассказали в учреждении.

Завершить работы планируется до 30 октября.

Аналогичные мероприятия сейчас проводятся на улице Антонова. Они стартовали в середине сентября и продлятся до 15 октября.

Автомобилистам следует учесть эту информацию при построении маршрутов.