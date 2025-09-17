В Пензе начался ремонт дороги на улице Антонова

17.09.2025 | 12:11

На улице Антонова в Пензе начался ремонт проезжей части. О ходе работ в среду, 17 сентября, рассказали в МБУ «Пензавтодор».

«В настоящий момент проводится фрезерование участка дороги, далее будет проведено восстановление дождеприемных решеток и колодцев с последующей укладкой асфальтобетонной смеси», - уточнили специалисты.

Ремонт планируют завершить до 15 октября.

В июле в Пензе торжественно открыли новую двухполосную дорогу на ГПЗ, соединяющую улицы Антонова и Измайлова. Ее протяженность - 896 метров. Строительство велось с сентября прошлого года.

Также в 2024-м появилась кольцевая развязка на пересечении тех же улиц, призванная разгрузить движение по перекрестку.