В Пензе продолжается консервация главного фонтана

30.09.2025 | 18:35

В Пензе продолжается процесс консервации главного городского фонтана на зиму, начавшийся 15 сентября. Гидротехническое сооружение на улице Московской защищают от холодов и непогоды.

Специалисты «Пензавтодора» демонтировали насосы на пешеходной части, сняли форсунки, обтянули коммуникации пленкой.

Затем они приступили к сборке деревянного короба над фонтаном. Поверх него позднее натянут синий укрывной материал.

«Помимо чаши, к зиме подготовят и подземную часть фонтанного комплекса - проведут профилактику оборудования», - сообщили ранее в мэрии.

Все работы должны быть завершены до 15 октября.