На Привокзальной площади пока не появится остановочный павильон

06.12.2025 | 11:29

В Управлении ЖКХ Пензы ответили на жалобы горожан, которые недовольны отсутствием остановочного павильона на обновленной Привокзальной площади.

«Остановку перенесли, а павильон поставить забыли? В таких условиях пассажиры должны ждать 12-й маршрут, интервал движения которого от 25 минут утром до 70 (!) минут вечером. Ни присесть, ни даже сумку тяжелую поставить. А если дождь или снег?» - пожаловалась одна из подписчиц телеграм-канала главы города Олега Денисова.

Согласно ответу представителя управления ЖКХ, пока изменений к лучшему не следует ждать.

«Вопрос об установке остановочного павильона в районе Пенза-I будет рассмотрен в следующем году. К сожалению, список территорий, где уже запланированы павильоны, сформирован. Мероприятия по установке павильонов завершены», - пояснил он.

Привокзальную площадь благоустроили этим летом. Территорию поделили на две зоны. Первая - только для общественного транспорта и автомобилей организаций. Назначение остановочных пунктов теперь разное: на одних возможна только высадка пассажиров, на других - посадка.

Вторая зона предназначена для стоянки легкового транспорта, она рассчитана на 228 мест. Пешеходам предлагается передвигаться по тротуарам и островкам безопасности, а проезжую часть пересекать по зебрам.