В управлении культуры ответили, будет ли елка на Юбилейной площади

Жители Пензы хотели бы видеть новогоднюю елку на Юбилейной площади. Там много места, однако праздничное дерево не ставят.
Исключением не будет и этот год, сообщили в управлении культуры города.
«Установка новогодней елки на Юбилейной площади (у ККЗ) не планируется», - говорится в ответе управления сетевому изданию «ПензаИнформ».
Горожане уже не первый год просят о праздничном дереве на площади у филармонии. В 2020-м 8-летняя девочка поинтересовалась у бывшего тогда мэром Андрея Лузгина, почему елки никогда не бывает. Он ответил, что зеленую красавицу ставили, только популярностью она не пользовалась.
Но в тот год просьбу маленькой пензячки услышали и елку на Юбилейной площади установили.
