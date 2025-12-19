Стал известен срок эксплуатации новой главной елки в Пензе

Новая главная елка должна радовать жителей Пензы несколько лет, сообщили в управлении культуры города порталу PenzaInform.ru.
Срок службы конструкции - 5 лет согласно паспорту. «При условии надлежащего хранения и эксплуатации», - отметили в управлении.
Высота новой елки - 25 метров, диаметр - 11,4 метра. Праздничное дерево куплено в 2025 году у индивидуального предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей.
Хвоя нового приобретения естественного зеленого оттенка, без белого напыления. Для украшения использовали 400 шаров, 200 колокольчиков красного и золотого цветов, 40 светодиодных снежинок, комплект гирлянд.
Предыдущая елка была аналогичной, она прослужила 10 лет. За это время ее внешний вид серьезно пострадал, а каркас стал ненадежным.
