В Пензе украшают главную новогоднюю елку

В субботу, 29 ноября, на площади Ленина начали украшать главную новогоднюю елку города. На ней развешивают шары, колокольчики и снежинки.
Сбор конструкции завершился накануне, вечером 28-го числа.
Это новая елка, заменившая старую, пришедшую в негодность и ставшую небезопасной. Высота праздничного дерева 25 метров, диаметр 11,4 метра. Оно куплено в 2025 году у индивидуального предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей.
Цвет хвои естественного зеленого оттенка, без белого напыления. Елку украсят 400 шаров, 200 колокольчиков, 40 светодиодных снежинок.
Для декора используют традиционное сочетание золотого и красного, а также фигурки абашевских игрушек. На верхушке уже красуется звезда, точная копия кремлевской. Ее приобрели в прошлом году. В основе нового украшения - стальной каркас, покрытый белоснежной эмалью. Внешний контур и узор сделаны из легкого и прочного алюминиево-композитного материала.
По договору все работы должны завершить до 1 декабря. До этого же числа специалисты проведут пробные запуски иллюминации. А начиная с 13 декабря, с момента старта новогодней кампании, гирлянды на главной елке города станут зажигать каждый вечер.
