В Пензе закончили собирать елку на площади Ленина

В пятницу, 28 ноября, на площади Ленина в Пензе завершили установку главной елки города.

Это каркасная конструкция высотой 25 метров и диаметром 11,4 метра, купленная в 2025 году у индивидуального предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей.

Цвет хвои естественного зеленого оттенка, без белого напыления. Для украшения елки используют 400 шаров, 200 колокольчиков, 40 светодиодных снежинок.

Праздничное дерево начали собирать 26-го числа. По договору все работы должны завершить до 1 декабря.

До этого же числа специалисты проведут пробные запуски иллюминации. А начиная с 13 декабря, с момента старта новогодней кампании, гирлянды на главной елке города станут зажигать каждый вечер.

