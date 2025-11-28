В Пензе закончили собирать елку на площади Ленина

В пятницу, 28 ноября, на площади Ленина в Пензе завершили установку главной елки города.
Это каркасная конструкция высотой 25 метров и диаметром 11,4 метра, купленная в 2025 году у индивидуального предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей.
Цвет хвои естественного зеленого оттенка, без белого напыления. Для украшения елки используют 400 шаров, 200 колокольчиков, 40 светодиодных снежинок.
Праздничное дерево начали собирать 26-го числа. По договору все работы должны завершить до 1 декабря.
До этого же числа специалисты проведут пробные запуски иллюминации. А начиная с 13 декабря, с момента старта новогодней кампании, гирлянды на главной елке города станут зажигать каждый вечер.
