В Пензе главный фонтан города начали готовить к зиме

16.09.2025 | 16:00

В понедельник, 15 сентября, в Пензе на улице Московской начали готовить к зиме главный городской фонтан. Его защитят от холодов и непогоды.

Специалисты «Пензавтодора» демонтируют насосы на пешеходной части и снимают форсунки. Затем им предстоит обшить фонтан деревянным коробом и уложить сверху укрывной материал.

«Помимо чаши, к зиме подготовят и подземную часть фонтанного комплекса - проведут профилактику оборудования», - сообщили в мэрии.

В течение месяца работы должны завершить.

В прошлые несколько лет фонтан начинали готовить к сезону холодов также в середине сентября. Только в 2021-м и 2020-м он радовал пензенцев дольше: его законсервировали в ноябре и октябре соответственно.