Стало известно, когда зажгутся огни на главной елке Пензы

26.11.2025 | 15:06

В Пензе пробное включение иллюминации главной новогодней елки планируют провести до 1 декабря.

Начиная с 13-го числа, момента старта новогодней кампании, гирлянды на праздничном дереве станут зажигать каждый вечер, рассказал глава города Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

Установка елки на площади Ленина началась в среду, 26 ноября, и должна завершиться до 1 декабря. Это новое искусственное дерево высотой 25 метров и диаметром 11,4 метра, купленное в 2025-м у индивидуального предпринимателя из Москвы за 5 млн 182 тыс. 405 рублей.

«Цвет хвои естественного зеленого оттенка, без белого напыления. Для украшения будем использовать 400 шаров, 200 колокольчиков, 40 светодиодных снежинок», - описал Денисов.

В декоре собираются сочетать красный и золотой цвета.

Предыдущая елка, аналогичная, прослужила 10 лет. За это время ее внешний вид серьезно пострадал, а каркас стал ненадежным.