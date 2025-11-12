Стала известна стоимость новогодней елки для Соборной площади

На Соборной площади установят живую новогоднюю елку стоимостью 130 000 рублей. Протокол проведения закупки у единственного поставщика (индивидуального предпринимателя) был составлен в среду, 12 ноября.
Заказчиком выступает Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского, указано на портале госзакупок.
Согласно документам, срок исполнения договора - до 31 декабря.
В 2023-м и 2024-м на праздничные деревья потратили столько же. Они были высотой 8,5 метра. Отдельно оплачивали монтаж елок и ограждений, а также их украшение - в прошлом году цена составила 220 000 рублей, в позапрошлом - 193 600.
В 2021-м на Соборную площадь тоже привозили живое дерево. Тогда его срубили в Неверкинском районе, что вызвало возмущение у части горожан.
«Вот 45 лет ель росла в селе Неверкино, никому не мешала, и тут ее решили срубить и поставить на Соборную площадь, чтобы она украшала наш замечательный город. В итоге ветки поотрубали, раскидали в разные стороны, и скоро будут украшать эту ель для новогодних и рождественских праздников. Очень больно на это все смотреть…» - отмечали люди.
На следующий праздник елку на Соборной площади не ставили.
