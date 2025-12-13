В Пензе отменили традиционное шествие Дедов Морозов

В субботу, 13 декабря, в Пензе не состоится традиционное шествие Дедов Морозов. Мероприятие отменили из-за непогоды, предупредили в пресс-службе регионального минкульта.
Шествие должно было начаться в 15:00, оно могло собрать свыше 100 зимних волшебников не только из Пензенской области, но и из других регионов.
Планировалось, что сказочные персонажи соберутся на Фонтанной площади и пойдут к площади Ленина. Там намеревались торжественно открыть дом Деда Мороза и зажечь главную городскую елку. Затем состоялась бы символическая передача огней Дедам Морозам из районов области.
С этого мероприятия предполагалось начать новогоднюю кампанию в Пензе.
Новая дата шествия пока не озвучена.
13 декабря в Пензенской области из-за резко ухудшившейся погоды ввели режим повышенной готовности. Согласно прогнозу синоптиков, ожидается метель, скорость ветра местами достигнет 17-22 м/с.
