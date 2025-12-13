Общество

В Пензе отменили традиционное шествие Дедов Морозов

Печать
Telegram

В субботу, 13 декабря, в Пензе не состоится традиционное шествие Дедов Морозов. Мероприятие отменили из-за непогоды, предупредили в пресс-службе регионального минкульта.

Шествие должно было начаться в 15:00, оно могло собрать свыше 100 зимних волшебников не только из Пензенской области, но и из других регионов.

Планировалось, что сказочные персонажи соберутся на Фонтанной площади и пойдут к площади Ленина. Там намеревались торжественно открыть дом Деда Мороза и зажечь главную городскую елку. Затем состоялась бы символическая передача огней Дедам Морозам из районов области.

С этого мероприятия предполагалось начать новогоднюю кампанию в Пензе.

Новая дата шествия пока не озвучена.

13 декабря в Пензенской области из-за резко ухудшившейся погоды ввели режим повышенной готовности. Согласно прогнозу синоптиков, ожидается метель, скорость ветра местами достигнет 17-22 м/с.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети