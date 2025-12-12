На главной площади Кузнецка установили елку

В четверг, 11 декабря, в Кузнецке на центральной площади установили новогоднюю ель. Ее подарил городу один из жителей частного сектора.
Высота дерева - 13 метров. Его срубили работники МУП «Зеленый город». Затем ель доставили на центральную площадь, сообщили в администрации Кузнецка.
В ближайшее время сотрудники творческого центра «Родина» займутся украшением дерева.
«Праздничное настроение создаст и новогодняя иллюминация, которая в скором времени появится на центральной площади нашего города», - рассказал и. о. главы Кузнецка Виктор Агафонов на своей странице во «ВКонтакте».
В прошлом году елку в Кузнецке установили 7 декабря. Она росла возле одного из частных домов в Южном микрорайоне. Высота составила 11 метров.
Новости по теме
- 13 декабря в центре Пензы соберутся более 100 Дедов Морозов
- Кузнечанина оштрафовали за загрязнение почвы
- На Соборной площади в Пензе установили живую елку
- В Пензе открылись первые елочные базары
- Житель Кузнецка получил срок за кражу денег с чужой карты
- На Привокзальной площади пока не появится остановочный павильон
- Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки
- В Пензе началась подготовка к открытию елочных базаров
- В Кузнецком районе столкнулись три автомобиля
- В Кузнецке пожар на хлебокомбинате тушил 21 человек
Последние новости
- Школам в Дальнем Арбекове присвоят имена героев
- С 14 декабря изменится график движения поездов «Сурская стрела»
- Председатель гордумы поздравил пензенцев с Днем Конституции
- 12 декабря в Пензенской области будет облачно и снежно
- Губернатор исполнит новогодние желания 4 детей
- Стало известно, когда пустят большие автобусы в Зарю
- ВТБ запустил проект «Новогодничайте с домашним театром»
- Запрет на продажу вейпов должен начать действовать с сентября 2026-го
- Олег Мельниченко рассказал о своем состоянии после операции
- Назван новый срок завершения строительства цирка в Пензе
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!