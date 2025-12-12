На главной площади Кузнецка установили елку

12.12.2025 | 08:42

В четверг, 11 декабря, в Кузнецке на центральной площади установили новогоднюю ель. Ее подарил городу один из жителей частного сектора.

Высота дерева - 13 метров. Его срубили работники МУП «Зеленый город». Затем ель доставили на центральную площадь, сообщили в администрации Кузнецка.

В ближайшее время сотрудники творческого центра «Родина» займутся украшением дерева.

«Праздничное настроение создаст и новогодняя иллюминация, которая в скором времени появится на центральной площади нашего города», - рассказал и. о. главы Кузнецка Виктор Агафонов на своей странице во «ВКонтакте».

В прошлом году елку в Кузнецке установили 7 декабря. Она росла возле одного из частных домов в Южном микрорайоне. Высота составила 11 метров.