Общество

На главной площади Кузнецка установили елку

Печать
Telegram

В четверг, 11 декабря, в Кузнецке на центральной площади установили новогоднюю ель. Ее подарил городу один из жителей частного сектора.

На главной площади Кузнецка установили елку

Высота дерева - 13 метров. Его срубили работники МУП «Зеленый город». Затем ель доставили на центральную площадь, сообщили в администрации Кузнецка.

На главной площади Кузнецка установили елку

В ближайшее время сотрудники творческого центра «Родина» займутся украшением дерева.

На главной площади Кузнецка установили елку

«Праздничное настроение создаст и новогодняя иллюминация, которая в скором времени появится на центральной площади нашего города», - рассказал и. о. главы Кузнецка Виктор Агафонов на своей странице во «ВКонтакте».

В прошлом году елку в Кузнецке установили 7 декабря. Она росла возле одного из частных домов в Южном микрорайоне. Высота составила 11 метров.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото со страницы Виктора Агафонова во «ВКонтакте»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети