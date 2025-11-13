В Пензе памятник В. И. Ленину могут отремонтировать в 2026-2027 годах

В Пензе определяются со сроками реставрации памятника В. И. Ленину, установленного перед зданием областного правительства.
Проектно-сметная документация уже разработана.
«Поскольку монумент находится в муниципальной собственности, органами местного самоуправления рассматривается вопрос проведения работ в отношении него в 2026–2027 годах», - сообщил представитель регионального правительства на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что техническое состояние строительных конструкций памятника, согласно инженерно-техническому обследованию, проведенному в 2022 году, ограниченно работоспособное.
Памятник решено реставрировать. Запланированы замена фундамента и несущей конструкции стилобата, перекладка гранитных блоков, очистка скульптуры и благоустройство прилегающей территории.
На время реставрации постамента фигуру Ленина демонтируют, а после вернут на место. Ее очистят от загрязнений, патину (налет, образующийся на поверхности при взаимодействии с окружающей средой или нанесении специальных веществ. - Прим. ред.) локально уплотнят. Для защиты от атмосферного воздействия во время реставрации над объектом обустроят навес.
Шестиметровая фигура Владимира Ильича на семиметровом постаменте является объектом культурного наследия регионального значения. Памятник установили в 1959 году на бывшей Базарной площади. Авторы скульптуры - Евгений Вучетич и Николай Бровкин.
