Общество

В нескольких местах на Тропе здоровья исчезла плитка

Тропа здоровья, обновление которой закончили в этом году, расстроила пензенцев. Уже неделю там нет нескольких плиток, что доставляет гуляющим дискомфорт.

Горожане не поняли, почему тропе так быстро потребовался ремонт. Некоторые даже предположили, что плитку украли.

В нескольких местах на Тропе здоровья исчезла плитка

«Ну, кто-то, видать, потихоньку вынимать начал плитку. Она ж там просто лежит, по ней идешь, а она шатается под ногами», «Я уже писала, что плитка не закреплена... Просто выкинутые на ветер деньги», «Вот все понимаю про халтуру. Но плитку-то стащили, судя по видео. Так что вопросы не только к укладчикам, но и к людям нашего города», «На позапрошлой неделе 15 сентября ходили помечали битые и с дефектом плиты! Неделю целую дорожка, с 22-го по сегодня (28 сентября. - Прим. ред.), получается, никак не положили плиты! Каждый день кросс бегаю там, бездельники!» - прокомментировали ситуацию подписчики телеграм-канала PenzaInform. Один из них и сделал приложенную видеозапись.

В управлении капитального строительства рассказали PenzaInform.ru, что происходит. Оказалось, что работы по обновлению Тропы здоровья до сих пор не приняты и не будут приняты, пока подрядчик ООО «Базис» не устранит все недостатки, выявленные при сдаче объекта. Замена плитки - один из них.

Обновление прогулочной зоны началось во второй половине 2024 года и закончилось весной 2025-го. На ее благоустройство было выделено 100 млн рублей из регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что в начале сентября на Тропе здоровья один за другим ломались уличные тренажеры.

