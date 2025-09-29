В нескольких местах на Тропе здоровья исчезла плитка

29.09.2025 | 10:34

Тропа здоровья, обновление которой закончили в этом году, расстроила пензенцев. Уже неделю там нет нескольких плиток, что доставляет гуляющим дискомфорт.

Горожане не поняли, почему тропе так быстро потребовался ремонт. Некоторые даже предположили, что плитку украли.

«Ну, кто-то, видать, потихоньку вынимать начал плитку. Она ж там просто лежит, по ней идешь, а она шатается под ногами», «Я уже писала, что плитка не закреплена... Просто выкинутые на ветер деньги», «Вот все понимаю про халтуру. Но плитку-то стащили, судя по видео. Так что вопросы не только к укладчикам, но и к людям нашего города», «На позапрошлой неделе 15 сентября ходили помечали битые и с дефектом плиты! Неделю целую дорожка, с 22-го по сегодня (28 сентября. - Прим. ред.), получается, никак не положили плиты! Каждый день кросс бегаю там, бездельники!» - прокомментировали ситуацию подписчики телеграм-канала PenzaInform. Один из них и сделал приложенную видеозапись.

В управлении капитального строительства рассказали PenzaInform.ru, что происходит. Оказалось, что работы по обновлению Тропы здоровья до сих пор не приняты и не будут приняты, пока подрядчик ООО «Базис» не устранит все недостатки, выявленные при сдаче объекта. Замена плитки - один из них.

Обновление прогулочной зоны началось во второй половине 2024 года и закончилось весной 2025-го. На ее благоустройство было выделено 100 млн рублей из регионального бюджета.

Ранее сообщалось, что в начале сентября на Тропе здоровья один за другим ломались уличные тренажеры.