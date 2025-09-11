Из жизни

У тренажера на Тропе здоровья отвалилась педаль

На Тропе здоровья отремонтировали один тренажер - и тут же сломался другой, сообщают жители Пензы. Проблему зафиксировали вечером в среду, 10 сентября.

8 сентября на странице губернатора во «ВКонтакте» появился сигнал о проблемах с одним из новых уличных тренажеров. «Сломано соединение. Необходим срочный ремонт! Использование может привести к травме», - написал горожанин. По его словам, требуется подтянуть и остальные соединения - многие из них разболтались.

В тот же день пензенцу ответили из управления культуры. В ведомстве пояснили, что заказчиком капитального ремонта Тропы здоровья является Управление капитального строительства г. Пензы. «До настоящего времени вышеуказанный объект на баланс ЦПКиО им. Белинского не передавался», - уточнили в управлении культуры. Тем не менее парк направил в УКС письмо о необходимости привести в порядок спортивное оборудование на Тропе здоровья в рамках гарантийных обязательств.

Тренажер починили. Но у другого, эллиптического, отвалилась одна педаль.

Обновление прогулочной зоны началось во второй половине 2024 года и закончилось весной 2025-го. На ее благоустройство было выделено 100 млн рублей из регионального бюджета.

