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Из жизни

«Красные жерди»: новые фонари на Тропе здоровья раскритиковали

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Мигающие, точно новогодняя гирлянда, фонари на ремонтируемой Тропе здоровья привлекли внимание пензенцев и стали предметом обсуждения в Telegram.

«Ужасные фонари. Еще и криво поставили», «В таком режиме лампы долго не протянут», «А фонари стоят вкривь и вкось, потому что подставки под них делались через одно место. Интересно, за подобное кто-нибудь ответит? Даже на видео видно это, хотя заснята часть, где еще терпимо сделано», «Администрация, интересно, а кто принимал эти работы вообще или так по фото или на слово подписали акты?!» - оценили горожане фонари.

Представитель управления капитального строительства в канале PenzaInform сообщил, что капитальный ремонт Тропы здоровья еще не завершен (срок окончания работ - 30 апреля 2025 года). «В настоящее время специалисты устанавливают опоры освещения и тестируют работу нового оборудования», - уточнил он.

Помимо установки и режима работы фонарей, пензенцев не устроил и их цвет.

«Фонари не должны днем выделяться. А эти красные жерди портят весь парк», «Были хорошие фонари. Сделали позорище», «Вот первая мысль была: а на фига красные? Про то, что они моргают, и вовсе молчу», «Ну, кто-то в правительстве Пензы любит красный цвет: мост красный, фонари тоже)», «Почему мы должны любить, только не ясно. У жителей другое мнение», - поделились впечатлениями горожане.

Люди отметили, что теперь в Пензе появилась своя улица (или аллея) Красных Фонарей, что вызывает не лучшие ассоциации.

Выбор оттенка для световых опор объяснил тоже представитель управления капитального строительства. «И в парке Белинского, и на Тропе здоровья фонари спроектированы и выполнены в едином стиле», - сообщил он.

Правильное наименование цвета, который используют при благоустройстве парка имени Белинского, - матовый кораллово-красный. В проектной документации было дано обоснование такого решения, сформулированное следующим образом: «Для всех элементов благоустройства выбран единый кораллово-красный цвет - Ral 3016, в нем объединяется и красный флаг пионерии, красный занавес театра. Использование одного цвета связывает пространство единым визуальным кодом, прибавляя среде».

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Источник — фото «Пенза | Тут новости»
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