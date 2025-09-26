Сетевое издание|18+|Пятница|26 сен 2025|17:25
Общество

В Засечном освятят смертельно опасный перекресток

В субботу, 27 сентября, в Засечном рядом с пересечением улиц Алой и Светлой проведут молебен с освящением, сообщили в Пензенской епархии.

Этот перекресток признан аварийным, здесь участились ДТП с летальным исходом.

Молебен проведет настоятель храма во имя преподобной Евфросинии Московской протоиерей Алексий Ладыгин. Богослужение начнется в 12:00.

27 июля на пересечении улиц Алой и Светлой столкнулись ВАЗ-2112, BMW X6 и Ford Focus. Отечественный автомобиль после удара опрокинулся. 31-летняя женщина, находившаяся внутри, скончалась на месте. Еще одна пассажирка, 38-летняя, и водитель ВАЗа получили травмы и были госпитализированы.

Аварийным является и пересечение улиц Алой и Олимпийской. Так, 4 сентября там столкнулись Hyundai Matrix, Omoda, Renault Logan и Volkswagen Passat. В аварии погибли 34-летний водитель Volkswagen и 2 его пассажира - 33-летняя женщина и 7-летний ребенок.

Источник — фото ГАИ
