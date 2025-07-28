Появились новые кадры с мест трагедий в Пензенском районе

28.07.2025 | 12:38

Госавтоинспекция обнародовала страшные кадры с мест смертельных ДТП, случившихся в Пензенском районе в воскресенье, 27 июля.

Первая авария произошла в 15:10 на улице Радужной в Богословке. Там столкнулись 2 автомобиля: Mazda и Mercedes. Первым управлял 38-летний мужчина, вторым - 31-летний. Обе машины после удара оказались в кювете и получили сильные механические повреждения.

36-летняя женщина, находившаяся в салоне Mazda, от полученных травм скончалась на месте. 8-летний мальчик из той же иномарки был госпитализирован. Водителям и пассажиру Mercedes медики оказали помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.

Вторая авария случилась в 20:00 на пересечении улиц Алой и Светлой в Засечном. Участниками ДТП стали:

- ВАЗ-2112, водитель - мужчина 1998 года рождения;

- BMW X6, водитель - мужчина 1985 года рождения;

- Ford Focus, водитель - мужчина 1986 года рождения.

Отечественный автомобиль после удара опрокинулся. 31-летняя женщина, находившаяся внутри, скончалась на месте. Еще одна пассажирка, 38-летняя, и сам водитель ВАЗа получили травмы и были госпитализированы.

20-летнему юноше из той же машины, а также новорожденному мальчику из Ford и 35-летней женщине из BMW медицинскую помощь оказали на месте, доставка в больницу не потребовалась.

По факту обоих ДТП сейчас проводится проверка.