В ДТП с бензовозом на ул. Свободы в Пензе пострадал ребенок

Утром в понедельник, 22 декабря, на улице Свободы в Пензе (поселок Подлесный) случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

В 7:05 в областной пожарно-спасательный центр поступил сигнал о столкновении легкового автомобиля и бензовоза.

Специалисты прибыли на место, извлекли из легковой машины травмированного ребенка и передали его бригаде скорой помощи.

На фотографии с места аварии видно, что транспортное средство получило серьезные механические повреждения, передняя часть смята.

«На месте происшествия провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - уточнили в ППСЦ.

Источник — фото ППСЦ
