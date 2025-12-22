В ДТП с бензовозом на ул. Свободы в Пензе пострадал ребенок

22.12.2025 | 10:31

Утром в понедельник, 22 декабря, на улице Свободы в Пензе (поселок Подлесный) случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

В 7:05 в областной пожарно-спасательный центр поступил сигнал о столкновении легкового автомобиля и бензовоза.

Специалисты прибыли на место, извлекли из легковой машины травмированного ребенка и передали его бригаде скорой помощи.

На фотографии с места аварии видно, что транспортное средство получило серьезные механические повреждения, передняя часть смята.

«На месте происшествия провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - уточнили в ППСЦ.