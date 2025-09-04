В ДТП на перекрестке в Засечном погибли двое взрослых и ребенок

04.09.2025 | 17:30

В четверг, 4 сентября, на перекрестке улиц Алой и Олимпийской в Засечном случилось страшное ДТП. Оно унесло человеческие жизни.

По данным ГАИ, в 15:30 столкнулись 4 автомобиля - Omoda и Hyundai Matrix с 41-летними водителями, Renault Logan с 54-летним и Volkswagen Passat с 34-летним.

Мужчина, управлявший Volkswagen, его 33-летняя пассажирка и 8-летний ребенок, также находившийся в салоне, скончались.

Водители остальных автомобилей были отпущены после оказания медицинской помощи.

«На месте работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.