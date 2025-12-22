В Кузнецком районе молодой водитель врезался в опору ЛЭП

22.12.2025 | 12:09

Вечером в субботу, 20 декабря, в селе Татарский Канадей Кузнецкого района случилось ДТП, в котором пострадали 2 человека.

По предварительным данным, в 20:35 на улице Центральной 20-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» врезался в опору линии электропередачи.

Молодой человек получил травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен.

Находившейся в салоне 15-летней девочке-подростку потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.