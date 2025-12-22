В Кузнецком районе молодой водитель врезался в опору ЛЭП

Вечером в субботу, 20 декабря, в селе Татарский Канадей Кузнецкого района случилось ДТП, в котором пострадали 2 человека.
По предварительным данным, в 20:35 на улице Центральной 20-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» врезался в опору линии электропередачи.
Молодой человек получил травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен.
Находившейся в салоне 15-летней девочке-подростку потребовалась госпитализация.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
Новости по теме
- На дорогах Пензенской области сбили 3 пешеходов, включая подростка
- В ДТП с бензовозом на ул. Свободы в Пензе пострадал ребенок
- «Это как чума» Странный мем, захвативший интернет, приводит детей в восторг и сводит с ума взрослых. За что его ненавидят?
- Юный пензенец отдал мошенникам сбережения семьи
- В Пензенском районе столкнулись «Лада-Гранта» и «Газель»
- Пензячка сбила пенсионерку во дворе на ул. Мира и уехала
- При столкновении фур в Спасском районе погиб человек
- В проезде Добролюбова водитель врезался в газопровод и скрылся
- На трассе М-5 под Кузнецком опрокинулась «Газель»
- ДТП в Колышлейском районе: кабина МАЗа превратилась в груду металла
Последние новости
- На дорогах Пензенской области сбили 3 пешеходов, включая подростка
- В селе Чаадаевка Городищенского района огонь уничтожил баню
- В ДТП с бензовозом на ул. Свободы в Пензе пострадал ребенок
- В Пачелмском районе мужчина провалился под лед и погиб
- На Сурском водохранилище мужчина провалился под лед
- В Пензенском районе столкнулись «Лада-Гранта» и «Газель»
- При столкновении фур в Спасском районе погиб человек
- В Пензенской области вновь случился пожар в зерносушилке
- В Кузнецком районе сгорел магазин с алкоголем внутри
- В проезде Добролюбова водитель врезался в газопровод и скрылся
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!