При столкновении фур в Спасском районе погиб человек

В пятницу, 19 декабря, в Спасском районе случилось ДТП с участием двух большегрузов. В результате погиб 1 человек.

По предварительным данным, в 14:40 на 476-м километре трассы М-5, недалеко от Спасска, столкнулись фуры Dongfeng и Sitrak (обе с полуприцепами). Первой управлял 61-летний мужчина, второй - 58-летний.

Водитель автомобиля Dongfeng получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В ДТП пострадал и другой шофер. Медики оказали ему помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

По факту случившегося проводят проверку, сообщили в областной ГАИ.

Источник — фото ГАИ
