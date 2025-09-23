Участок трассы в Засечном пообещали сдать до 1 декабря

23.09.2025 | 19:46

Участок трассы Пенза - Шемышейка - Лопатино должны ввести в эксплуатацию до 1 декабря 2025 года, заверили в региональном минстрое.

Речь идет об отрезке 1 км + 90 м - 2 км + 640 м, то есть от поворота на ул. Алую до перемычки между трассой и ул. Олимпийской в Засечном.

С 24 марта здесь закрыли проезд из-за замены водопропускной трубы. Потом для переустройства коммуникаций и дорожных работ срок продлили еще на 3 месяца - до 27 июля. Затем установили новую дату открытия движения - 28 августа. Однако участок до сих пор недоступен.

Во вторник, 23 сентября, в минстрое пояснили, что подземные работы продолжаются, ограничение необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения. Участок должен быть полностью готов к концу осени.

Когда отрезок сдадут после реконструкции, на дороге будет 4 полосы вместо 2, появятся тротуары и искусственное освещение.

В 2024 году аналогичные работы велись на участке трассы от примыкания к улице Терновского до пересечения с Алой.