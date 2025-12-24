Общество

24 декабря после встречи «Дизеля» и «Бурана» состоится «Мишкопад»

Вечером в среду, 24 декабря, пензенский «Дизель» проведет заключительный домашний матч 2025 года, а после него состоится традиционная благотворительная акция «Мишкопад».

Болельщикам предложат бросить на лед мягкие игрушки, которые хоккеисты потом передадут воспитанникам детского дома.

Соперником «Дизеля» станет «Буран», встреча начнется на «Дизель-Арене» в 19:00. Пензенцы сейчас занимают 8-ю строчку турнирной таблицы, гости из Воронежа - 24-ю.

Болельщики, желающие поучаствовать в последующем «Мишкопаде», должны соблюсти правила, подчеркнули в телеграм-канале ХК «Дизель». «Игрушки могут быть не только медвежатами, главное - чтобы они обязательно были новыми и упакованными», - пояснили в клубе.

Выбрасывать их на лед можно будет строго после соответствующего объявления диктора и ухода гостевой команды.

