Участок дороги от пересечения Алой и Ново-Терновской перекроют на месяц

20.03.2025 | 14:20

В Пензенском районе больше чем на месяц перекроют участок дороги Пенза - р. п. Шемышейка - с. Лопатино, сообщили в областном минстрое.

Речь идет об участке 1 км + 90 м - 2 км + 640 м, то есть от поворота на улицу Алую.

Проезд будет недоступен для всех видов транспорта с 00:00 24 марта до 6:00 27 апреля.

Здесь будут менять водопропускную трубу.

«Установлен маршрут объезда участка автомобильной дороги по ул. Алой, Олимпийской с. Засечного», - уточнили в минстрое.