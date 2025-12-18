Строительство новой дороги на ГПЗ признали законным

Житель Пензы оспаривал в суде законность строительства новой дороги от улицы Антонова до улицы Измайлова.
По его мнению, проезжая часть проходит через особо охраняемую природную территорию «Рекреационная зона Сосновка», где запрещается строительство таких объектов. Кроме того, конфигурация и местоположение дороги отличаются от тех, что установлены генеральным планом Пензы, принятым гордумой 28 марта 2008 года, сообщили в пресс-службе областного суда.
На заседании присутствовали представители регионального министерства градостроительства и архитектуры, администрации Пензы, управления градостроительства и архитектуры города, а также прокурор. Они не согласились с иском.
По их словам, приказ о строительстве объекта не противоречит федеральному и региональному законодательству. В Пензе не определили правовой режим особо охраняемых природных территорий, запрет на создание там автодорог не введен.
Представители ведомств пояснили: соединившая улицы Антонова и Измайлова проезжая часть улучшила транспортную пропускную способность, ее строительство причинило гораздо меньший вред окружающей среде, чем создание в микрорайоне дороги, которое намечалось в генеральном плане города.
Суд исследовал материалы дела и отказал пензенцу в удовлетворении требований. Строительство дороги признали законным.
Проезжую часть открыли в июле этого года. Ее сдали в эксплуатацию почти на полтора года раньше срока.
Протяженность дороги - 896 м. Созданы 2 полосы движения. Тротуар выложили плиткой, предусмотрели шумозащитные экраны и съезды, обустроили велодорожку.
Новости по теме
- Осудили сварщика, по вине которого загорелся дом в Пачелмском районе
- Пензячка вонзила нож в сожителя из-за телевизора
- В Пензе осудили бойца, вывезшего гранату со взрывателем из зоны СВО
- Пензенец не смог снизить стоимость купленной квартиры через суд
- Сосновоборской пенсионерке могут вернуть 765 000 рублей
- Обманули маркетплейс: троих юных пензенцев осудили за грабеж
- Водителю, погубившему 29-летнего пассажира, вынесли приговор
- Бессоновские пчеловоды через суд добились компенсации 4,5 млн руб.
- «Поволжуправтодор» дал пояснения по ДТП на тамбовской трассе
- Вера Фейгина рассказала, на что планировала потратить взятку
Последние новости
- В Чаадаевке школьники помогают госпиталям в зоне СВО
- На улицах Пензы появились серые контейнеры для песко-соляной смеси
- В Пензе стартовала кампания по борьбе с гололедом
- Для собственников жилья готовят новый налог
- 19 декабря часть пензенцев останется без электричества
- Женщин хотят обязать говорить мужу о решении сделать аборт
- Стало известно, какой салат оливье может быстро испортиться
- Прорыв на улице Герцена: срок ремонта продлили
- Для отдельных категорий граждан введены новые жилищные льготы
- В России появился новый вид социальной пенсии
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!