Строительство новой дороги на ГПЗ признали законным

18.12.2025 | 08:45

Житель Пензы оспаривал в суде законность строительства новой дороги от улицы Антонова до улицы Измайлова.

По его мнению, проезжая часть проходит через особо охраняемую природную территорию «Рекреационная зона Сосновка», где запрещается строительство таких объектов. Кроме того, конфигурация и местоположение дороги отличаются от тех, что установлены генеральным планом Пензы, принятым гордумой 28 марта 2008 года, сообщили в пресс-службе областного суда.

На заседании присутствовали представители регионального министерства градостроительства и архитектуры, администрации Пензы, управления градостроительства и архитектуры города, а также прокурор. Они не согласились с иском.

По их словам, приказ о строительстве объекта не противоречит федеральному и региональному законодательству. В Пензе не определили правовой режим особо охраняемых природных территорий, запрет на создание там автодорог не введен.

Представители ведомств пояснили: соединившая улицы Антонова и Измайлова проезжая часть улучшила транспортную пропускную способность, ее строительство причинило гораздо меньший вред окружающей среде, чем создание в микрорайоне дороги, которое намечалось в генеральном плане города.

Суд исследовал материалы дела и отказал пензенцу в удовлетворении требований. Строительство дороги признали законным.

Проезжую часть открыли в июле этого года. Ее сдали в эксплуатацию почти на полтора года раньше срока.

Протяженность дороги - 896 м. Созданы 2 полосы движения. Тротуар выложили плиткой, предусмотрели шумозащитные экраны и съезды, обустроили велодорожку.