Общество

Строительство новой дороги на ГПЗ признали законным

Печать
Telegram

Житель Пензы оспаривал в суде законность строительства новой дороги от улицы Антонова до улицы Измайлова.

По его мнению, проезжая часть проходит через особо охраняемую природную территорию «Рекреационная зона Сосновка», где запрещается строительство таких объектов. Кроме того, конфигурация и местоположение дороги отличаются от тех, что установлены генеральным планом Пензы, принятым гордумой 28 марта 2008 года, сообщили в пресс-службе областного суда.

На заседании присутствовали представители регионального министерства градостроительства и архитектуры, администрации Пензы, управления градостроительства и архитектуры города, а также прокурор. Они не согласились с иском.

По их словам, приказ о строительстве объекта не противоречит федеральному и региональному законодательству. В Пензе не определили правовой режим особо охраняемых природных территорий, запрет на создание там автодорог не введен.

Представители ведомств пояснили: соединившая улицы Антонова и Измайлова проезжая часть улучшила транспортную пропускную способность, ее строительство причинило гораздо меньший вред окружающей среде, чем создание в микрорайоне дороги, которое намечалось в генеральном плане города.

Строительство новой дороги на ГПЗ признали законным

Суд исследовал материалы дела и отказал пензенцу в удовлетворении требований. Строительство дороги признали законным.

Проезжую часть открыли в июле этого года. Ее сдали в эксплуатацию почти на полтора года раньше срока.

Протяженность дороги - 896 м. Созданы 2 полосы движения. Тротуар выложили плиткой, предусмотрели шумозащитные экраны и съезды, обустроили велодорожку.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото 2 Пензенского областного суда
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети