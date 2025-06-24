Перекрытие дороги от пересечения Алой и Ново-Терновской продлили

24.06.2025 | 16:15

Перекрытие участка дороги Пенза - р. п. Шемышейка - с. Лопатино в Пензенском районе в очередной раз продлили.

Речь идет об отрезке 1 км + 90 м - 2 км + 640 м, то есть от поворота на улицу Алую.

Сначала здесь из-за замены водопропускной трубы закрыли проезд для всех видов транспорта с 00:00 24 марта до 6:00 27 апреля.

Потом срок продлили до 6:00 27 июля.

Теперь установлена новая дата - до 6:00 28 августа. В качестве причины указано проведение переустройства подземных коммуникаций и дорожных работ.

«Установлен маршрут объезда участка автомобильной дороги по ул. Алой, Олимпийской с. Засечного», - напомнили в областном минстрое.