В новогодние каникулы изменится расписание пригородных поездов

24.12.2025 | 14:13

В новогодние и рождественские праздники в Пензенской области изменится график движения пригородных поездов.

С 30 декабря по 12 января будут дополнительно курсировать следующие составы:

- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39);

- № 7240 Башмаково (отправление в 13:51) - Пенза-I (прибытие в 16:56).

В тот же период отменяются поезда:

- № 7241 Пенза-I (отправление в 10:32) - Белинская (прибытие в 12:06);

- № 7242 Белинская (отправление в 15:22) - Пенза-I (прибытие в 16:56).

«Время указано местное», - уточнили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.