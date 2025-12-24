В новогодние каникулы изменится расписание пригородных поездов

В новогодние и рождественские праздники в Пензенской области изменится график движения пригородных поездов.
С 30 декабря по 12 января будут дополнительно курсировать следующие составы:
- № 7245 Пенза-I (отправление в 10:32) - Башмаково (прибытие в 13:39);
- № 7240 Башмаково (отправление в 13:51) - Пенза-I (прибытие в 16:56).
В тот же период отменяются поезда:
- № 7241 Пенза-I (отправление в 10:32) - Белинская (прибытие в 12:06);
- № 7242 Белинская (отправление в 15:22) - Пенза-I (прибытие в 16:56).
«Время указано местное», - уточнили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.
