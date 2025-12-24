Общество

Аритмия и диабет: раскрыты риски для здоровья от недосыпа

Печать
Telegram

Сон короче 7 часов может нанести необратимый вред здоровью. Об этом предупредил кардиолог Тамаз Гаглошвили в своем телеграм-канале.

В частности, риск гипертонии возрастает на 7-30%, диабета II типа - приблизительно на 30%. Вероятность сбоя сердечного ритма, по разным данным, достигает 15-17% за каждый час, отнятый у ночного отдыха.

«Это не гарантия болезни, но тенденция прямая - недосып бьет по давлению, нарушает работу инсулина и провоцирует аритмии», - уточнил врач.

Чтобы защитить себя, нужно соблюдать ряд правил, в первую очередь поддерживать режим сна. Длительность его должна быть 7-9 часов, а ложиться и вставать следует в одно и то же время.

«Если слышны остановки дыхания - возможно апноэ сна. Это скачки давления, аритмии и риск инсульта. Идем к сомнологу, не тянем», - предупредил Тамаз Гаглошвили.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети