Аритмия и диабет: раскрыты риски для здоровья от недосыпа

Сон короче 7 часов может нанести необратимый вред здоровью. Об этом предупредил кардиолог Тамаз Гаглошвили в своем телеграм-канале.
В частности, риск гипертонии возрастает на 7-30%, диабета II типа - приблизительно на 30%. Вероятность сбоя сердечного ритма, по разным данным, достигает 15-17% за каждый час, отнятый у ночного отдыха.
«Это не гарантия болезни, но тенденция прямая - недосып бьет по давлению, нарушает работу инсулина и провоцирует аритмии», - уточнил врач.
Чтобы защитить себя, нужно соблюдать ряд правил, в первую очередь поддерживать режим сна. Длительность его должна быть 7-9 часов, а ложиться и вставать следует в одно и то же время.
«Если слышны остановки дыхания - возможно апноэ сна. Это скачки давления, аритмии и риск инсульта. Идем к сомнологу, не тянем», - предупредил Тамаз Гаглошвили.
