Досуг школьников на каникулах организуют с учетом эпидобстановки

24.12.2025 | 12:34

В Пензе готовятся к школьным каникулам. Мероприятия, в которых планируется задействовать ребят, обсуждались на заседании в городской администрации во вторник, 23 декабря.

С 2 января в областном центре откроются все спортивные объекты, с 3-го числа начнут работать секции дополнительного образования и дворовые тренеры.

«Карантинных ограничений нет, но, учитывая эпидемиологическую обстановку, занятия преимущественно будут проходить на открытом воздухе», - уточнил председатель спорткомитета Владимир Агапов.

В тот же день региональное управление Роспотребнадзора, комментируя эпидситуацию, сообщило о росте уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом. Конкретно в Пензе за неделю с 15 по 21 декабря зарегистрировали 1 814 случаев ОРВИ (+24,1%).

По данным областного минобра на 22 декабря, на карантин по ОРВИ и гриппу в Пензе полностью закрыты 4 школы: № 1, 69, 71, 73. Кроме того, распущены 287 классов в 43 школах и 23 группы в 16 детсадах.

По плану каникулы у ребят должны начаться 31 декабря и продлиться до 11 января включительно.