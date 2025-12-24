Опубликован обновленный график перечисления пенсий и пособий

Из-за новогодних праздников некоторым гражданам январские пенсии и детские пособия выплатят досрочно, предупредили в отделении Соцфонда России по Пензенской области.
Заранее, 25 декабря, родителям поступят:
- единое пособие;
- выплата на первого ребенка до 3 лет;
- выплата по уходу за детьми до полутора лет;
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
- пособие по уходу за ребенком до полутора лет (неработающим родителям);
- пособие по уходу за детьми до полутора лет (родителю в декрете или работающему) и другие меры социальной поддержки.
Ежемесячную выплату из маткапитала переведут 26-го числа.
«Обращаем внимание, что следующие перечисления детских пособий родителям, которые в декабре получат выплаты досрочно, будут проходить уже по обычному графику: за январь - в феврале. Граждане, которым пособие устанавливают впервые, получают первую выплату в течение 5 рабочих дней после назначения», - пояснили в Соцфонде.
Пенсионерам, которым выплаты перечисляют на карты 5-го числа каждого месяца, переведут деньги не позднее 26 декабря.
Тем, кто получает пенсии через почту, выплаты доставят согласно утвержденному графику. Его можно уточнить в отделении.
После праздничных выходных пенсии станут доставлять по стандартному графику.
