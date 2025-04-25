Перекрытие дороги от пересечения Алой и Ново-Терновской продлили

25.04.2025 | 13:50

Перекрытие участка дороги Пенза - р. п. Шемышейка - с. Лопатино в Пензенском районе продлили на 3 месяца.

Речь идет об участке 1 км + 90 м - 2 км + 640 м, то есть от поворота на улицу Алую.

Сначала здесь закрыли проезд для всех видов транспорта с 00:00 24 марта до 6:00 27 апреля. Теперь срок продлили - до 6:00 27 июля.

На участке меняют водопропускную трубу.

«Установлен маршрут объезда участка автомобильной дороги по ул. Алой, Олимпийской с. Засечного», - напомнили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».