Перекрытие дороги от пересечения Алой и Ново-Терновской продлили

Перекрытие участка дороги Пенза - р. п. Шемышейка - с. Лопатино в Пензенском районе продлили на 3 месяца.
Речь идет об участке 1 км + 90 м - 2 км + 640 м, то есть от поворота на улицу Алую.
Сначала здесь закрыли проезд для всех видов транспорта с 00:00 24 марта до 6:00 27 апреля. Теперь срок продлили - до 6:00 27 июля.
На участке меняют водопропускную трубу.
«Установлен маршрут объезда участка автомобильной дороги по ул. Алой, Олимпийской с. Засечного», - напомнили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».
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