25 декабря на нескольких улицах в Пензе отключат электричество

В четверг, 25 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса на Южной Поляне, в районе Митрофановской церкви, на улицах Богданова, Калинина, Коммунистической, Куйбышева и Чкалова.
С 8:30 до 15:00 без света останутся:
- ул. Ватутина, 77-109 (нечетные), 112; ул. Вишневая, 63, 65, 67; 2-й Вишневый пр-д, 1, 3, 5; ул. Воронова, 26а; ул. Краснова, 115, 119;
- ул. Красные Кирпичики; ул. Ново-Тамбовская; ул. Овражная; 1-й Овражный пр-д; 1-й и 2-й Подгорные пр-ды; Подгорный пер. (без уточнения номеров).
С 8:30 до 16:00:
- ул. Коммунистическая, 38, 38а.
С 9:00 до 12:00:
- ул. Куйбышева, 18а; ул. Калинина, 23, 25, 37; ул. Богданова, 21а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 36, пл. Куйбышева, 4; ул. Чкалова, 32.
Отключения связаны с работами на сетях.
