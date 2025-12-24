Общество

25 декабря на нескольких улицах в Пензе отключат электричество

Печать
Telegram

В четверг, 25 декабря, в части домов Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса на Южной Поляне, в районе Митрофановской церкви, на улицах Богданова, Калинина, Коммунистической, Куйбышева и Чкалова.

С 8:30 до 15:00 без света останутся:

- ул. Ватутина, 77-109 (нечетные), 112; ул. Вишневая, 63, 65, 67; 2-й Вишневый пр-д, 1, 3, 5; ул. Воронова, 26а; ул. Краснова, 115, 119;

- ул. Красные Кирпичики; ул. Ново-Тамбовская; ул. Овражная; 1-й Овражный пр-д; 1-й и 2-й Подгорные пр-ды; Подгорный пер. (без уточнения номеров).

С 8:30 до 16:00:

- ул. Коммунистическая, 38, 38а.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Куйбышева, 18а; ул. Калинина, 23, 25, 37; ул. Богданова, 21а, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 36, пл. Куйбышева, 4; ул. Чкалова, 32.

Отключения связаны с работами на сетях.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети