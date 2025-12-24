Польский флаг вместо триколора: в думе обсудили уличную иллюминацию

Праздничная иллюминация - консоли-флаги - на световых опорах, расположенных на улицах Пушкина, Суворова, Кирова, Калинина, Володарского, не функционирует должным образом. На это обратил внимание депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин на сессии в среду, 24 декабря.
«Триколор либо не горит совсем, либо через один, либо вместо российского триколора мы видим польский флаг. В этой связи вопрос: что случилось?» - поинтересовался народный избранник у главы Пензы Олега Денисова.
Тот признал: не горят консоли, которые на опорах разместили два года назад.
«Мы находимся в судах, мы с данным подрядчиком, который производил работы, ведем претензионную работу. Консоли, которые были установлены, часть из них не работает. Понуждаем его восстановить, но больше идет работа, чтобы заменить их полностью», - заявил Олег Денисов.
Подробнее вопрос осветил замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов.
«Проблемы начались через полгода-год, как установили эти консоли. Стоял вопрос некачественного изготовления оборудования. Подрядчик откликнулся: за год-полтора заменили все целиком», - рассказал чиновник.
Однако результата эти действия не дали: консоли снова приходят в негодность. По словам Усманова, причина - в недостаточной изолированности контактов, при попадании влаги консоль перестает работать.
«Недели 2-3 назад мы вели диалог в плане, что будем менять их на другие консоли. Сейчас этот вопрос прорабатываем, чтобы юридически правильно все оформить. Скорее всего, замену будем проводить через суд. В судах будем говорить: нас не устраивают те консоли, что установлены, чтобы заменили и компенсировали нам убытки, которые мы понесли», - пояснил Ильдар Усманов.
Если подрядчик в суде предложит достойный вариант замены, в Пензе установят другие консоли.
Ранее стало известно, что на изменение схемы подключения праздничной иллюминации на улице Суворова в Пензе планируют потратить 5 млн 293 тыс. 252 рубля.
Новости по теме
- В новогодние каникулы изменится расписание пригородных поездов
- В России отец устроил истерику из-за раздачи конфет на утреннике и попал на видео
- Раскрыто идеальное меню для новогодней ночи
- Какие закуски приготовить для встречи Нового года?
- Лезут насекомые: эксперты рассказали, кого можно принести домой на елке
- Губернатор взял на себя дежурство в новогоднюю ночь
- Перечислены главные риски новогоднего застолья
- В новогоднюю ночь порядок будут охранять свыше 300 полицейских
- Выяснилось, что жители ПФО хотели бы изменить в новогодних подарках
- Олег Денисов будет главным дежурным по Пензе в ночь на 1 января
Последние новости
- В новогодние каникулы изменится расписание пригородных поездов
- Опубликован обновленный график перечисления пенсий и пособий
- Досуг школьников на каникулах организуют с учетом эпидобстановки
- Опубликован график работы подразделений МРЭО в праздники
- Аритмия и диабет: раскрыты риски для здоровья от недосыпа
- Снег с улиц Пензы попросили не вывозить по утрам
- 24 декабря после встречи «Дизеля» и «Бурана» состоится «Мишкопад»
- 25 декабря на нескольких улицах в Пензе отключат электричество
- Врач перечислил признаки переизбытка соли в рационе
- В России планируют создать единую базу смартфонов
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!