Польский флаг вместо триколора: в думе обсудили уличную иллюминацию

24.12.2025 | 11:01

Праздничная иллюминация - консоли-флаги - на световых опорах, расположенных на улицах Пушкина, Суворова, Кирова, Калинина, Володарского, не функционирует должным образом. На это обратил внимание депутат Пензенской городской думы Алексей Шуварин на сессии в среду, 24 декабря.

«Триколор либо не горит совсем, либо через один, либо вместо российского триколора мы видим польский флаг. В этой связи вопрос: что случилось?» - поинтересовался народный избранник у главы Пензы Олега Денисова.

Тот признал: не горят консоли, которые на опорах разместили два года назад.

«Мы находимся в судах, мы с данным подрядчиком, который производил работы, ведем претензионную работу. Консоли, которые были установлены, часть из них не работает. Понуждаем его восстановить, но больше идет работа, чтобы заменить их полностью», - заявил Олег Денисов.

Подробнее вопрос осветил замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов.

«Проблемы начались через полгода-год, как установили эти консоли. Стоял вопрос некачественного изготовления оборудования. Подрядчик откликнулся: за год-полтора заменили все целиком», - рассказал чиновник.

Однако результата эти действия не дали: консоли снова приходят в негодность. По словам Усманова, причина - в недостаточной изолированности контактов, при попадании влаги консоль перестает работать.

«Недели 2-3 назад мы вели диалог в плане, что будем менять их на другие консоли. Сейчас этот вопрос прорабатываем, чтобы юридически правильно все оформить. Скорее всего, замену будем проводить через суд. В судах будем говорить: нас не устраивают те консоли, что установлены, чтобы заменили и компенсировали нам убытки, которые мы понесли», - пояснил Ильдар Усманов.

Если подрядчик в суде предложит достойный вариант замены, в Пензе установят другие консоли.

Ранее стало известно, что на изменение схемы подключения праздничной иллюминации на улице Суворова в Пензе планируют потратить 5 млн 293 тыс. 252 рубля.