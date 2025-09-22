Спрогнозирована 30-градусная жара в Пензенской области

22.09.2025 | 10:54

В Пензенскую область вернется жара. Во вторник, 23 сентября, в регионе местами ожидается до +30 градусов, сообщили в Приволжском УГМС.

Признаки так называемого бабьего лета наблюдались на протяжении всей прошлой недели, однако до таких высоких отметок столбики термометров не поднимались.

Как сообщалось ранее, на погоду в Сурском крае сейчас влияет антициклон.

Однако в середине рабочей недели он сдаст свои позиции - уже к четвергу ожидается резкое похолодание.

В пятницу же, по данным специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, из-за столкновения влажного воздуха с холодными северными ветрами возможны ливни с мокрым снегом.