19 декабря погода в Пензенской области не изменится

В пятницу, 19 декабря, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает Приволжское УГМС.

Ночью и утром местами будет туманно. Также местами ожидаются слабый гололед, гололедица.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу прогнозируются +1...-4 градуса и небольшие осадки. Днем термометры покажут от -2 до +3. В ночь на субботу будет 0...-5 градусов, преимущественно без осадков.

В народном календаре 19 декабря - Никола Зимний. На Руси подмечали: если в этот день ясная погода, в скором времени придут морозы.

