19 декабря погода в Пензенской области не изменится

В пятницу, 19 декабря, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает Приволжское УГМС.
Ночью и утром местами будет туманно. Также местами ожидаются слабый гололед, гололедица.
Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.
В ночь на пятницу прогнозируются +1...-4 градуса и небольшие осадки. Днем термометры покажут от -2 до +3. В ночь на субботу будет 0...-5 градусов, преимущественно без осадков.
В народном календаре 19 декабря - Никола Зимний. На Руси подмечали: если в этот день ясная погода, в скором времени придут морозы.
Новости по теме
- Оттепель продолжается: 18 декабря на улице будет до +3 градусов
- 17 декабря пензенцев ждет резкий перепад температуры
- В ночь на 16 декабря в Пензенской области похолодает до -20 градусов
- В Пензенскую область придет волна оттепели
- В Пензенской области отменили режим повышенной готовности
- 15 декабря в Пензенской области снова будет ветрено и снежно
- 14 декабря в Пензенской области ожидается метель
- Прокуратура начала проверку после массового ДТП рядом с Пензой
- Из-за аварий без света остались более 60000 жителей региона
- В Пензенской области участок трассы Р-208 закрыли для движения
Последние новости
- В Наровчате директор школы заплатит за нарушение санитарных норм
- В 3 городах Пензенской области реализуют проекты по благоустройству
- В Городищенском районе незаконно продали 32 га земли с лесом и прудом
- Со станции Чаис вывезли более 1 000 тонн загрязненного грунта
- В Пензенской области многодетным матерям пересчитают пенсии
- «Новогодний аутлет»: скидки до 20% на квартиры от «Территории жизни»
- В России предложили ввести новый налоговый вычет
- Новый год с МегаФоном: оператор подарит безлимитный трафик на все
- В Чаадаевке школьники помогают госпиталям в зоне СВО
- На улицах Пензы появились серые контейнеры для песко-соляной смеси
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!