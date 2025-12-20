21 декабря в Пензенской области ожидается небольшой снег

В воскресенье, 21 декабря, в Пензенской области прогнозируется небольшой снег, температура опустится, сообщили синоптики Приволжского УГМС.
В ночь на 21-е число ожидается погода преимущественно без осадков, местами - туман. Термометр покажет -2…-7 градусов.
Утром будет пасмурно, около -3 градусов. Днем в некоторых районах пройдет небольшой снег. Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.
По прогнозам, температура воздуха составит 0…-5 градусов.
На предстоящей неделе синоптики ожидают прихода в Пензенскую область стужи. Температура может опуститься до -15 градусов.
