21 декабря в Пензенской области ожидается небольшой снег

20.12.2025 | 16:17

В воскресенье, 21 декабря, в Пензенской области прогнозируется небольшой снег, температура опустится, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на 21-е число ожидается погода преимущественно без осадков, местами - туман. Термометр покажет -2…-7 градусов.

Утром будет пасмурно, около -3 градусов. Днем в некоторых районах пройдет небольшой снег. Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с.

По прогнозам, температура воздуха составит 0…-5 градусов.

На предстоящей неделе синоптики ожидают прихода в Пензенскую область стужи. Температура может опуститься до -15 градусов.