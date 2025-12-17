Оттепель продолжается: 18 декабря на улице будет до +3 градусов

В четверг, 18 декабря, в Пензенской области будет облачно. В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщает Приволжское УГМС.
Ночью и утром местами будет туманно. Также местами ожидаются слабый гололед, гололедица.
Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.
В ночь на четверг термометры покажут -4...+1 градуса, в прогнозе также небольшие осадки. Днем окажется чуть теплее - от -2 до +3. В ночь на пятницу снова будет -4...+1.
В народном календаре 18 декабря - Саввин день. На Руси подмечали: если на Савву дул сильный ветер, такого же ветра следовало ожидать в течение оставшейся части месяца.
