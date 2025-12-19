20 декабря в Пензенской области будет туманно

19.12.2025 | 20:30

20 декабря в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут 0...-5 градусов, ожидается туман с видимостью до 500 метров. Днем окажется -3...+2 градуса. К следующей ночи станет холоднее, от -2 до -7.

В темное время суток будет дуть северо-западный ветер, в светлое - юго-западный, его скорость может достигать 12 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что в предстоящие выходные Пензенская область останется во власти поля повышенного атмосферного давления.

В старину подмечали: если 20 декабря солнце окружено туманом, будет пурга.