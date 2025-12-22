23 декабря в Пензенской области похолодает с -3 до -27 градусов

Во вторник, 23 декабря, в Пензенской области резко изменится погода. Перепад температур составит около 20 градусов.
На улице будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах - слабая метель, сообщает Приволжское УГМС.
Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.
В ночь на вторник будет -3...-8, в прогнозе небольшой, местами умеренный снег. Днем температура воздуха будет такой же, но к вечеру она начнется опускаться. В ночь на среду за окном будет -22...-27.
В народном календаре 23 декабря - День Мины. На Руси подмечали: безоблачная погода в этот день сулит скорое похолодание.
