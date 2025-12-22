Общество

23 декабря в Пензенской области похолодает с -3 до -27 градусов

Печать
Telegram

Во вторник, 23 декабря, в Пензенской области резко изменится погода. Перепад температур составит около 20 градусов.

На улице будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах - слабая метель, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник будет -3...-8, в прогнозе небольшой, местами умеренный снег. Днем температура воздуха будет такой же, но к вечеру она начнется опускаться. В ночь на среду за окном будет -22...-27.

В народном календаре 23 декабря - День Мины. На Руси подмечали: безоблачная погода в этот день сулит скорое похолодание.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети