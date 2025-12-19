Жителей региона ждут выходные без существенных осадков

19.12.2025 | 14:08

В предстоящие выходные Пензенская область останется во власти поля повышенного атмосферного давления, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Существенных осадков не ожидается, в ночные и утренние часы сохранятся туманы», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, днем в воскресенье начнет сказываться влияние циклонического вихря, к границам области подойдет атмосферный фронт.

«Поэтому в начале следующей рабочей недели повсеместно пройдет снег, мокрый снег. Температурный режим будет удерживаться повышенным на 2-4 градуса», - уточнила Светлана Иванкова.

Если в субботу в светлое время суток за окном будет до +2 градусов, то в воскресенье ртутные столбики не поднимутся выше 0.