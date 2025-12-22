В Пензенскую область на несколько дней придут холода из Арктики

На начавшейся рабочей неделе в Пензенской области ожидаются погодные «качели». Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ближайшие сутки регион накроет атмосферный фронт, из-за чего везде пройдет снег, местами со слабой метелью и усилением ветра. На дорогах появятся снежные переметы. При этом арктический воздух принесет с собой похолодание.
«Следом власть окажется в руках холодного антициклона. Осадки прекратятся, а вот морозы существенно усилятся: в ночные и утренние часы столбик термометра опустится ниже отметки -20 градусов, да и днем существенного повышения ждать не придется», - предупредила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
По ее словам, к выходным погода в Пензенской области поменяется. В прогнозе смешанные осадки, порывистый ветер, гололед и оттепель.
Метеозависимым людям стоит принять во внимание, что в ближайшие двое суток ожидаются магнитные бури класса G1 (слабые) и G2 (умеренные).
