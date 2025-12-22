Общество

В Пензенскую область на несколько дней придут холода из Арктики

Печать
Telegram

На начавшейся рабочей неделе в Пензенской области ожидаются погодные «качели». Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ближайшие сутки регион накроет атмосферный фронт, из-за чего везде пройдет снег, местами со слабой метелью и усилением ветра. На дорогах появятся снежные переметы. При этом арктический воздух принесет с собой похолодание.

«Следом власть окажется в руках холодного антициклона. Осадки прекратятся, а вот морозы существенно усилятся: в ночные и утренние часы столбик термометра опустится ниже отметки -20 градусов, да и днем существенного повышения ждать не придется», - предупредила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, к выходным погода в Пензенской области поменяется. В прогнозе смешанные осадки, порывистый ветер, гололед и оттепель.

Метеозависимым людям стоит принять во внимание, что в ближайшие двое суток ожидаются магнитные бури класса G1 (слабые) и G2 (умеренные).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети