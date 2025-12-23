Общество

24 декабря жителей Пензенской области ждет день без осадков

Печать
Telegram

24 декабря в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -22...-27 градусов, днем ожидается -16...-21. В ночь на четверг прогнозируется -15...-20 градусов, местами до -25.

В темное время суток будет дуть северо-западный ветер, в светлое - западный, его скорость может достигать 8-13 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что в среду регион окажется во власти холодного антициклона - осадки прекратятся, а вот морозы существенно усилятся.

В старину подмечали: если 24 декабря солнце на небе с отсветами по бокам, грядут морозы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети