24 декабря жителей Пензенской области ждет день без осадков

23.12.2025 | 22:00

24 декабря в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -22...-27 градусов, днем ожидается -16...-21. В ночь на четверг прогнозируется -15...-20 градусов, местами до -25.

В темное время суток будет дуть северо-западный ветер, в светлое - западный, его скорость может достигать 8-13 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что в среду регион окажется во власти холодного антициклона - осадки прекратятся, а вот морозы существенно усилятся.

В старину подмечали: если 24 декабря солнце на небе с отсветами по бокам, грядут морозы.