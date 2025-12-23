24 декабря жителей Пензенской области ждет день без осадков

24 декабря в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на среду уличные термометры покажут -22...-27 градусов, днем ожидается -16...-21. В ночь на четверг прогнозируется -15...-20 градусов, местами до -25.
В темное время суток будет дуть северо-западный ветер, в светлое - западный, его скорость может достигать 8-13 м/с.
Ранее метеорологи предупредили, что в среду регион окажется во власти холодного антициклона - осадки прекратятся, а вот морозы существенно усилятся.
В старину подмечали: если 24 декабря солнце на небе с отсветами по бокам, грядут морозы.
