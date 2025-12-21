Общество

22 декабря в Пензенской области снова выпадет снег

22 декабря в Пензенской области вновь ожидается небольшой снег. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

В ночь на понедельник установится облачная погода, выпадет мокрый снег. Термометры покажут -2...-7 градусов.

Днем будет пасмурно, воздух разогреется до -4...+1. Пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег. Он не прекратится и следующей ночью, при этом похолодает до -11...-16.

В течение суток сохранится юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.

22 декабря в народном календаре - Анна Темная. В старину считалось, что с этого дня начинается самая мрачная пора зимы, с морозами и скудными светлыми часами. По погоде на Анну судили о грядущих праздниках: если ясно, то и под Новый год выйдет солнце.

