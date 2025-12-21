22 декабря в Пензенской области снова выпадет снег

22 декабря в Пензенской области вновь ожидается небольшой снег. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.
В ночь на понедельник установится облачная погода, выпадет мокрый снег. Термометры покажут -2...-7 градусов.
Днем будет пасмурно, воздух разогреется до -4...+1. Пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег. Он не прекратится и следующей ночью, при этом похолодает до -11...-16.
В течение суток сохранится юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.
22 декабря в народном календаре - Анна Темная. В старину считалось, что с этого дня начинается самая мрачная пора зимы, с морозами и скудными светлыми часами. По погоде на Анну судили о грядущих праздниках: если ясно, то и под Новый год выйдет солнце.
Новости по теме
- 21 декабря в Пензенской области ожидается небольшой снег
- 20 декабря в Пензенской области будет туманно
- Жителей региона ждут выходные без существенных осадков
- 19 декабря погода в Пензенской области не изменится
- Оттепель продолжается: 18 декабря на улице будет до +3 градусов
- 17 декабря пензенцев ждет резкий перепад температуры
- В ночь на 16 декабря в Пензенской области похолодает до -20 градусов
- В Пензенскую область придет волна оттепели
- В Пензенской области отменили режим повышенной готовности
- 15 декабря в Пензенской области снова будет ветрено и снежно
Последние новости
- Россияне смогут установить самозапрет на азартные игры
- Рабочий день 30 декабря не будет сокращенным
- «Помогает дерзать»: специалисты пришли к выводу о пользе брани
- В пензенской больнице появилась рентгенохирургическая С-дуга
- В Пензенской области 26 тысяч детей получат подарки за счет бюджета
- Стало известно, где в Пензе 22 декабря не будет света
- 21 декабря в Пензенской области ожидается небольшой снег
- В России предложили ввести новый вид социального отпуска
- В Роспотребнадзоре призвали понюхать детский новогодний костюм
- Белинский район лидирует в списке по малоподвижному образу жизни
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!