17 декабря пензенцев ждет резкий перепад температуры

17 декабря в Пензенской области будет облачно, в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на среду уличные термометры покажут -4...-9 градусов, местами температура воздуха опустится до -14. Днем ожидается уже -2...+3 градуса. Следующей ночью прогнозируется -4...+1.
В темное время суток будет дуть юго-западный ветер, в светлое - западный, его скорость может достигать 8-13 м/с.
Ранее метеорологи предупредили, что со среды регион захватит волна оттепели. Причиной этому послужат прохождение атмосферных фронтов и, как следствие, заток теплого и влажного воздуха.
В старину подмечали: если 17 декабря стоит теплая погода, значит, летом будет богатый урожай льна.
