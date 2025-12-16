17 декабря пензенцев ждет резкий перепад температуры

16.12.2025 | 22:00

17 декабря в Пензенской области будет облачно, в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -4...-9 градусов, местами температура воздуха опустится до -14. Днем ожидается уже -2...+3 градуса. Следующей ночью прогнозируется -4...+1.

В темное время суток будет дуть юго-западный ветер, в светлое - западный, его скорость может достигать 8-13 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что со среды регион захватит волна оттепели. Причиной этому послужат прохождение атмосферных фронтов и, как следствие, заток теплого и влажного воздуха.

В старину подмечали: если 17 декабря стоит теплая погода, значит, летом будет богатый урожай льна.