Общество

17 декабря пензенцев ждет резкий перепад температуры

Печать
Telegram

17 декабря в Пензенской области будет облачно, в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -4...-9 градусов, местами температура воздуха опустится до -14. Днем ожидается уже -2...+3 градуса. Следующей ночью прогнозируется -4...+1.

В темное время суток будет дуть юго-западный ветер, в светлое - западный, его скорость может достигать 8-13 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что со среды регион захватит волна оттепели. Причиной этому послужат прохождение атмосферных фронтов и, как следствие, заток теплого и влажного воздуха.

В старину подмечали: если 17 декабря стоит теплая погода, значит, летом будет богатый урожай льна.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети