В выходные в Пензенской области будет по-прежнему тепло

19.09.2025 | 12:18

В предстоящие выходные жителей Пензенской области продолжит радовать бабье лето - в основном будет солнечно и тепло. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«По-прежнему лидирующие позиции останутся за антициклоном. Лишь в субботний день скажется влияние атмосферного фронта и в отдельных районах пройдут кратковременные дожди», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим станет повышаться, и в дневные часы столбик термометра преодолеет отметку +20 градусов. В субботу и воскресенье воздух прогреется до +22, а в понедельник - до +27. Заморозки по ночам не ожидаются.

Как минимум до 23 сентября сохранится объявленный ранее высокий уровень пожарной опасности (IV класс).

На этой рабочей неделе из-за обширного антициклона и высокого фона атмосферного давления на улице было солнечно и сухо.