В Пензенской области ожидаются ливни с мокрым снегом

22.09.2025 | 08:48

В Пензенской области ожидается стремительная смена климатических сезонов. Уже в ближайшую пятницу в регионе может пойти мокрый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Дело в том, что образовавшийся в Поволжье в середине недели на волне холодного атмосферного фронта частный циклон, вдохнув в себя арктический воздух, регенерирует (усилится), начнет набирать мощь и повернет вспять - станет смещаться к Мещере (Мещерской низменности в центре Восточно-Европейской равнины. - Прим. ред.)», - написал Тишковец в своем телеграм-канале в воскресенье, 21 сентября.

Из-за столкновения влажного воздуха с холодными северными ветрами в пятницу, 26 сентября, в Пензенской области к ливням местами может примешиваться мокрый снег.

Аналогичная погода в этот день ожидается в Ульяновской, Самарской и Кировской областях, Татарстане, Чувашии и Мордовии, а в субботу - в Нижегородской, Ивановской, Владимирской, Костромской, Ярославской, Тверской, Рязанской, Московской, Тульской и Вологодской областях.

«Возможно, что локально часть осадков в смешанном агрегатном состоянии к воскресенью может добраться до севера Черноземья и даже зацепить юго-запад ЦФО», - уточнил Евгений Тишковец.