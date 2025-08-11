В Спасский кафедральный собор прибыли мощи Матроны Московской

11.08.2025 | 14:31

Утром в понедельник, 11 августа, в Спасский кафедральный собор Пензы из Тульской епархии прибыл ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской.

Торжественную встречу святыни возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. «В течение всей этой недели все желающие смогут прийти и приложиться к мощам святой», - оповестил он.

Во время пребывания мощей в соборе будет постоянно читаться акафист Матроне Московской (молитвенно-хвалебное песнопение. - Прим. ред.).

Поклониться святыне можно с 7:00 до 19:00 ежедневно до 17:00 17 августа, сообщили в Пензенской епархии. Затем мощи Матроны перевезут в Ульяновск.

Богослужения в Спасском кафедральном соборе возобновились с 9 августа. Его закрывали для посещений в начале июля по причине установки лесов для росписи в правой части храма.