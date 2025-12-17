Митрополит Серафим возглавит службы в храмах Николая Чудотворца

19 декабря, в день памяти одного из самых почитаемых святых православной церкви Николая Чудотворца, во всех пензенских храмах пройдут богослужения.
В Никольском храме Пензы (ул. Терновского, 129) и Никольском храме п. Мирного Мокшанского района их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сообщили в епархии.
В областном центре в 17:00 четверга, 18 декабря начнется всенощное бдение, в п. Мирном в 8:30 19 декабря - литургия.
В епархии уточнили, что в Мирном под молитвенный дом было передано здание бывшего магазина, это случилось в 2025 году. 27 июля митрополит Серафим освятил крест и купол молитвенного дома в честь святителя Николая Чудотворца. 19 декабря здесь состоится первое богослужение.
Православная церковь несколько раз в году отмечает дни памяти Николая Чудотворца. Каждый связан с ключевым событием его жизни и духовного наследия. 19 декабря дата установлена в память о дне успения (кончины) святого, 11 августа - в честь его дня рождения, 22 мая она посвящена перенесению мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский Бари (это спасло святыню от возможного уничтожения).
Святитель Николай родился в III веке в Малой Азии. Он посвятил себя Богу и раздал имущество нуждающимся. Большую часть жизни Николай прослужил епископом в Мирах (современный Демре в Турции) и прославился как защитник невинно осужденных и помощник бедным.
